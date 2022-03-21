أعرب نجم السيتيزنز، البلجيكي كيفين دي بروين عن استيائه من تراجع مستوى الفريق خلال فترات في مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي، مبديًا في الوقت ذاته سعادته بالتأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي

دي بروين سعيد بالتأهل رغم الأخطاء:

وقال دي بروين: “أعتقد أننا أبلينا البلاء الحسن في أول 20 دقيقة من مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي وفي آخر نصف ساعة، وما بينهما ارتكبنا العديد من الأخطاء الحمقاء، حتى في الهدف الذي سجلوه كان يجب علينا إبعاد الكرة خاصة أنه أتى قبل 30 ثانية من نهاية الشوط الأول”.

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة “بي بي سي”: “اخترنا الخيارات الخاطئة، وعاد ساوثهامبتون في المباراة، لم نقل الكثير بين الشوطين ولكن كان يتوجب علينا اللعب بصورة أفضل وهو ما نجحنا فيه”.

وتابع دي بروين: “أعتقد أن رد فعلنا كان جيدًا، في الشوط الثاني من مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي سيطرنا ولعبنا بصورة أفضل، لم نقدم أفضل مستوى لدينا، ولكن قدمنا مستوى أفضل في الشوط الثاني، وسجلنا هدفين رائعين”.

واختتم تصريحاته بشأن مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي قائلًا: “نرغب في الفوز بكل مسابقة نشارك بها، خسرنا مرتين في نصف نهائي كأس الاتحاد، ولكن نشعر بالسعادة والفخر للوصول لهذا الدور من جديد، ونأمل أن نحقق الانتصار”.

ساوثهامبتون ضد مان سيتي:

ولعب ساوثهامبتون ضد مان سيتي على ملعب سنت ميري ضمن منافسات الدور ربع النهائي، وانتهت المباراة بفوز السيتيزنز بأربعة أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، عن مواجهة نادي ليفربول للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).