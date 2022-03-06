نشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو وثقت من خلاله لقطات من إعادة السجاد للساحات الخارجية في المسجد الحرام بعد عامين من رفعها بسبب جائحة كورونا.

فيديو | لقطات من إعادة السجاد للساحات الخارجية في #المسجد_الحرام بعد عامين من رفعها بسبب جائحة #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/7OoicMMYPO

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 6, 2022

رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية

وبالأمس، أعلنت الجهات المختصة في السعودية رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وقال مصدر بوزارة الداخلية إنه بناء لمتابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة، ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

قد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من تاريخه