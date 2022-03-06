افتتح وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم الأحد، منشأة نادي أبها بحضور أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال.

افتتاح منشأة نادي أبها:

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من افتتاح منشأة نادي أبها، ولقطات من حفل الافتتاح الذي شهد عروضًا استعراضية وألعاب نارية خطفت الأنظار.

كما قام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بجولة في منشأة نادي أبها بحضور مساعد وزير الرياضة، عبدالإله الدلاك، بجانب عدد من مسؤولي وزارة الرياضة.

وكان وزير الرياضة، قد أكد أن ملاعب النادي الجديدة مطابقة لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

افتتاح الملعب اليوم:

وتعثر افتتاح منشأة النادي لأكثر من 11 عامًا تقريبًا، حيث تحتوي على ملعب رئيسي يتسع لـ5 آلاف متفرج، بجانب ملعب رديف للتدريبات، وملعبين مكشوفين للألعاب المختلفة.

كما تحتوي منشأة النادي الجديدة على مبنى رئيسي يضم مكاتب إدارية، وصالات للأعضاء والخدمات والألعاب المختلفة، ومكتبة، ومسبح نموذجي، بالإضافة إلى جامع يتسع لنحو 200 مصلٍّ.