دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، محطة الركاب لقطار الشمال بمحافظة القريات , بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية “سار” المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي لـ “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك.

الارتقاء بقطاع النقل

ونوه سموه بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة -أيدها الله- للارتقاء بقطاع النقل في المملكة ضمن الأطر التنموية الداعمة لرؤية المملكة 2030، لافتا النظر إلى أن تشغيل المحطة سيكون نقلة نوعية في تقديم الخدمات اللوجستية، متطلعًا إلى أن توفر هذه المحطة فرص كبيرة في مجال التصنيع والنقل، للاسهام في تسهيل تنقل المواطنين إلى باقي محافظات المنطقة ومناطق المملكة الأخرى، مشيدًا بالدور المميز والحيوي الذي تبذله الخطوط الحديدية السعودية (سار) لتعزيز منظومة النقل البري في المملكة، مثمنًا التزامها بالبرنامج الزمني المحدد لإنجاز هذا المشروع الحيوي بأيدي سعودية.

من جانبه، أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية مواصلة المملكة على النهج التطويري والداعم لقطاع النقل وصناعة الخدمات اللوجستية، منوّهًا بأهمية محطة القريات، انطلاقًا من دورها المعزز لمنظومة النقل الوطني الشاملة، وتكريسها الفاعل للتواجد الإقليمي للمملكة على خارطة العمل اللوجستي المحقق لأهداف وتطلعات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

أهمية قطار الشمال

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة “سار”: “إن افتتاح المحطة يعد انعكاسًا حقيقيًا لمجمل الخطط الوطنية الطموحة والداعمة لجهود النقل في المملكة، مشيرًا للجاهزية التامة التي تتمتع بها المحطة لاستقبال المسافرين وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لمحطات قطار الشمال، التي تغطي ما يزيد عن 1200 كيلو متر بين الرياض والقريات”.

وبعد أن شاهد الحضور فيلما تعريفيا عن المحطة، قام سموه بجولة ميدانية اطلع خلالها على كبائن المسافرين وآلية شحن السيارات الأولى من نوعها في المملكة والشرق الأوسط، وهي خدمة نوعية جديدة تقدمها “سار” لعملائها في المملكة تتيح خيار شحن المركبات من الرياض إلى القريات والعكس.

وكرم سموه في الختام موظفي “سار”. حضر التدشين وكيل الإمارة حسين آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله الجاسر.