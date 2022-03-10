ارتبط اسم اللاعب البرازيلي تاليسكا بمغادرة نادي النصر في صيف العام الحالي، أي بعد نهاية الموسم، وذلك بسبب تعرضه مؤخرًا لانتقادات جماهيرية بسبب تركيزه خارج الملعب أكثر من المباريات.

تاليسكا مستمر في النصر

وبحسب ما ذكرته قناة SSC فإن اللاعب البرازيلي سيكمل عقده مع أصفر العاصمة ولن يغادر بعد نهاية الموسم الحالي.

النصر سيرفض رحيل نجمه البرازيلي كونه قوة هجومية فعالة في تشكيلة الفريق الكروي الأول، بالإضافة إلى اعتماد المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو عليه في المباريات الأخيرة.

وكانت لجنة الانضباط رفضت الشكوى الأولى من الزعيم التي قدمها ضد النصر بحجة قيام النصر بتنظيم فعالية وُصفت بالاستفزازية ضد جماهير نادي الهلال.

الانضباط ترفض شكوى الهلال ضد اللاعب