أنهى الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، الشوط الأول من مباراة الاتفاق متقدمًا بهدف دون رد، في الجولة الـ25 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د41' الهدف الأول لـ #ضمك عن طريق هلال سوداني

ضمك 1 × 0 الاتفاق#ضمك_الاتفاق#قنوات_SSC pic.twitter.com/L1L6vGChwh

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 17, 2022

وسجل اللاعب الجزائري هلال سوداني الهدف الوحيد لـ فارس الجنوب بالشوط الأول في الدقيقة الـ42.

ويتواجد فارس الجنوب، قبل انطلاق المباراة في المركز الخامس برصيد 39 نقطة، أما نادي الاتفاق ففي المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.