ودع السائق البريطاني لويس هاميلتون بشكل مفاجئ، اليوم السبت، ومن الجولة الأولى التجارب الرسمية لسباق جائزة السعودية الكبرى بحلوله في المركز الـ16 في التجارب التأهيلية المقامة حاليًّا في جدة.

الأمر يتكرر بعد 5 سنوات:

وحدث الأمر مع السائق البريطاني للمرة الأولى منذ سباق البرازيل عام 2017.

ولم يصل هاميلتون إلى القسم الثاني من التصفيات بسبب مركزه في الجولة الأولى.