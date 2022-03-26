ودع السائق البريطاني لويس هاميلتون بشكل مفاجئ، اليوم السبت، ومن الجولة الأولى التجارب الرسمية لسباق جائزة السعودية الكبرى بحلوله في المركز الـ16 في التجارب التأهيلية المقامة حاليًّا في جدة.
مفاجأة كبيرة: هاميلتون يخرج من القسم الأول للتجارب التأهيلية باحتلاله المركز الـ16#SaudiArabianGP #MBCAction#F1 pic.twitter.com/1F5bhkC6E1
— MBC Action (@mbcaction) March 26, 2022
الأمر يتكرر بعد 5 سنوات:
وحدث الأمر مع السائق البريطاني للمرة الأولى منذ سباق البرازيل عام 2017.
ولم يصل هاميلتون إلى القسم الثاني من التصفيات بسبب مركزه في الجولة الأولى.
اترك تعليقاً