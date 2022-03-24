تحيي الفنانة وفاء وافي ليلة فنية غدًا الجمعة في بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض، فيما يطرب الفنان مصطفى الصافي جمهوره ضمن حفلات ليالي دخنة.

وفاء وافي ومصطفى الصافي في البوليفارد

وروّجت صفحة بوليفارد رياض سيتي الرسمية على تويتر للحفلين ونشرت بوستر لكلا النجمين وكتبت: “مع الفنان مصطفى الصافي نعيش ليلة رهيبة بكرة في دخنة داخل بوليفارد رياض سيتي.. لا تفوِّت حضورها واحجز طاولتك”.

وأضافت: “أمسية فنيَّة مميَّزة .. للفنانة وفاء وافي بكرة بليالي عدن في بوليفارد رياض سيتي.. احجز طاولتك ولا تفوِّت حضورها”.

14 مليون زائر:

وفي وقت سابق أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أن موسم الرياض حطم جميع التوقعات وسجل عدد زوار تجاوز 14 مليون زائر حتى يوم الجمعة الماضي.

وتتنوع المواقع الترفيهية في الموسم وتظهر بقالب الترفيه الحديث والمبتكر، إذ تحتضن منطقة بوليفارد رياض سيتي خلال فترة الإجازة مسرحيتين تؤديهما نخبة من نجوم التمثيل العرب وتحاكيان الكوميديا الاجتماعية وتتخللهما الفواصل الغنائية الاستعراضية، كما تستمر باقي الأنشطة في المنطقة وتتنوع ما بين المطاعم والمقاهي الأشهر عالميًّا، والألعاب ومساحات الجلوس الداخلية والخارجية الملائمة لمختلف الأذواق بتفاصيلها الخلابة والاستثنائية، وتصاحبها أجواء موسيقية تمنح الزوار انطباعًا فاخرًا.