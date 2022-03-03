أعلن وزير خارجية جمهورية ليبيريا دي ماكسويل ساه كيمايه، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030.

لقاء مع قطان:

وأوضح في تصريحٍ لوسائل الإعلام، اليوم، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان مع فخامة الرئيس جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تأكيداً على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين التي تمتد لعقود وعملاً بتوجيه فخامة الرئيس لدعم المملكة في ترشحها لاستضافة إكسبو 2030.

علاقات تاريخية:

من جهته عبر معالي الأستاذ أحمد قطان، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين.