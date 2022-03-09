تألق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت مع بايرن ميونيخ، ليلعب دورًا رئيسًا في تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

البايرن يتجاوز سالزبورج بسباعية

ولعب بايرن ميونيخ الألماني ضد ريد بول سالزبورج النمساوي على ملعب “أليانز أرينا” بالأمس، في إطار مواجهات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ونجح البايرن في الفوز بنتيجة 7/1، وسط تألق من ليفاندوفسكي.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في النمسا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأهل البايرن إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8/2 بمجموع المباراتين.

ليفاندوفسكي يخطف الأنظار

وخطف ليفاندوفسكي الأنظار في مباراة البايرن بالأمس، حيث نجح في تسجيل هاتريك في شباك ريد بول سالزبورج، وتوج بجائزة أفضل لاعب في المواجهة، ليحطم رقم أسطورة البايرن، جيرد مولر.

ووصل ليفاندوفسكي صاحب الـ33 عامًا إلى هدفه رقم 68 في البطولات الأوروبية بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني خلال 77 مباراة، ليحطم رقم مولر، وذلك وفقًا لشبكة “بليتشر ريبورت”.

ونجح أسطورة البايرن الراحل، مولر في تسجيل 66 هدفًا خلال 74 مباراة خاضها على مدار مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني في جميع البطولات القارية.