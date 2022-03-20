انتهت مباراة نوتنجهام فورست ضد ليفربول، في ختام منافسات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوز الريدز بهدف دون رد.

تعادل سلبي:

وبدأت مباراة نوتنجهام ضد ليفربول التي أُقيمت على ملعب “سيتي جراوند” بشكل سريع، وانطلق جو جوميز بالكرة ومررها للاعب تشامبرلين عند الدقيقة السابعة، إلا أن تسديدته اصطدمت بقدم فيجويردو.

واقتحم ديوجو جوتا منطقة الجزاء عند الدقيقة 11، إلا أن المدافع حرمه من التسديد، ومرر تشامبرلين كرة إلى كيتا، الذي استعاد لتسديدة الكرة، ولكن الدفاع واصل تألقه، ومرت الدقائق دون خطورة على المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

نوتنجهام ضد ليفربول:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أمسك هورفاث تسديدة من جوتا عند الدقيقة 54، ولعب تشامبرلين ركلة ركنية، لعبها فان دايك برأسية تجاه جوتا، إلا أن حارس المرمى أبعدها.

وأضاع أصحاب الأرض فرصة خطيرة عن الدقيقة 76، بعدما مرر جونسون الكرة للاعب زينكير ناجل، ولكنه سددها بجانب القائم، قبل ان ينجح الريدز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 78 عن طريق جوتا.

وطالب أصحاب الأرض بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 86، بعدما أعاق الحارس أليسون بيكر، المهاجم ياتس، ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب، لتنتهي مباراة نوتنجهام ضد ليفربول بفوز الريدز وتأهله لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.