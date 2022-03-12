واصل الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول مطاردة المتصدر مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على برايتون بثنائية دون رد في الجولة الـ29 من عمر المسابقة.

ملخص المباراة:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي الريدز، حيث نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الكولومبي لويس دياز في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الريدز بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل الريدز ضغطه ليضيف المصري محمد صلاح الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ62 من ركلة جزاء.

ليفربول يواصل مطاردة مانشستر سيتي:

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد ليفربول 66 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن نادي مانشستر سيتي المتصدر.