يحيي الفنان مؤمن خليل وفرقة التخت الشرقي، أمسيات فنية في بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض، من اليوم الثلاثاء وحتى 29 مارس الجاري.

مؤمن خليل وأمسيات فنية:

وروّجت صفحة موسم الرياض الرسمية على توتير للأمسيات الفنية بنشر بوستر الأمسيات، وكتبت: “الفنان مؤمن خليل وفرقة التخت الشرقي.. يطربوننا بأمسيات فنيَّة مستمرة.. من 8 إلى 29 مارس بالمحروسة في بوليفارد رياض سيتي”.

منطقة البوليفارد:

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، واحدةً من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، حيث تحتوي على أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهٍ، إضافةً إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.

رقم قياسي لموسم الرياض:

وفي وقت سابق أعلن المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تجاوز زوار موسم الرياض حاجز الـ13 مليون شخص.