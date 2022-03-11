كشف المالي موسى ماريجا لاعب نادي الهلال عن السبب الرئيسي وراء ابتعاده عن متابعة وسائل التواصل الاجتماعي.

قصة ماريجا مع مواقع التواصل الاجتماعي

وتحدث لاعب الهلال لـ برنامج ” كورة روتانا” قائلًا: ” عندما كنت في بورتو البرتغالي كنت أسير بشكل جيد والجميع يقدر ما أفعله ولكن وصلت إلي بعض التعليقات التي وجدتها لا تناسبني لأنني مسلم وتعليقات أخجل منها، فرفضت متابعتها لأنني أخاف الله وكنت خائفًا منها”.

وأضاف لاعب الهلال: ” ليس لدي الوقت حاليًا وقمت بتخصيص مسؤول لمتابعة آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي”.

يذكر أن لاعب الهلال تُوج مع الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا ولقب كأس السوبر السعودي في الفترة الأخيرة.