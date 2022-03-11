كشف اللاعب المالي موسى ماريجا مهاجم الهلال كواليس انتقاله للزعيم، في صيف العام الماضي قادمًا من بورتو البرتغالي.

سبب انتقال ماريجا إلى السعودية

وتحدث لاعب الهلال لـ برنامج ” كورة روتانا” قائلًا: ” وكيل أعمالي أخبرني إذا كنت أحب اللعب في المنطقة العربية؟، أخبرته أنني لا أمانع ولم أفكر كثيرًا”.

وأضاف: ” أحببت الانتقال والتواجد في السعودية لأنها دولة إسلامية وأنا مسلم، وبالتالي الحياة سهلة لي في المملكة، وكنت أود الانتقال للدوري الإنجليزي بعد رحيلي عن بورتو، لكن بسبب العنصرية وكون زوجتي محجبة وهذا الأمر قد يتسبب لنا في مضايقات بأوروبا، فأحببت الانتقال إلى السعودية وسعيد جدًا بهذا القرار”.

يذكر أن اللاعب المالي كان فاز ببطولتي دوري أبطال آسيا والسوبر السعودي مع الهلال.