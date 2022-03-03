قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأسوأ في أوكرانيا لم يأت بعد، وذلك عقب اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اتصال ماكرون وبوتين

وأضاف ماكرون، في نبأ عاجل بثته العربية، أنه قال للرئيس الروسي بوتين إن روسيا ستصبح ضعيفة ومعزولة وتحت العقوبات لفترة طويلة، وإنه ارتكب خطأ كبيرًا في حق أوكرانيا ورئيسها.

وفي ذات السياق أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ماكرون أن بلاده لن تستسلم، وأن التفاوض تحت تهديد السلاح ليس ممكنًا.

سوط خيرسون

وسقطت مدينة خيرسون في قبضة القوات الروسية، فيما تجددت الغارات الروسية صباح اليوم الخميس على العاصمة الأوكرانية كييف، حيث دوت صفارات الإنذار، بعد ليلة وصفت بالأعنف، بحسب ما أكد مسؤولون محليون.

وتوقع العديد من المراقبين وحتى السياسيين ورؤساء دول بأن تشهد المدينة التي باتت محاصرة إلى حد بعيد من مختلف الجهات، أيامًا صعبة.

أما جنوب شرقي البلاد، فقد أعلن ممثل قوات دونيتسك الانفصالية محاصرة مدينة ماريوبول، جنوب شرقي البلاد، على بحر آزوف.

وهذا يعني أن القوات الروسية بات بإمكانها الآن عبور نهر دنيبر، الذي يقسم أوكرانيا إلى قسمين، والاتجاه غربًا وشمالًا لمهاجمة كييف من الاتجاه الثاني، بحسب العربية.

وكان إيغور كوليخاييف رئيس بلدية المدينة البالغ عدد سكانها 290 ألف نسمة كشف أنّه تحدث في مقرّ البلدية مع “مسلّحين”، في إشارة إلى عسكريين روس لم يسمّهم.