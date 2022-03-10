تأهل الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم تعادله السلبي مع سبورتينج لشبونة البرتغالي في إياب دور الستة عشر.

ملخص المباراة:

وكان السيتي استفاد من الفوز ذهابًا على سبورتينج لشبونة في البرتغال بخماسية دون رد ليتأهل إلى دور الثمانية.

وسجل جابرييل جيسوس هدفًا في مباراة الأربعاء، لكن الحكم قام بإلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو.

واستثمر السيتي فوزه في الذهاب بخماسية دون رد، ليعبر إلى دور الثمانية.

خماسية مانشستر سيتي ذهابًا تحسم له التأهل:

وكان مان سيتي سجل خماسية في لقاء الذهاب في البرتغال عبر كل من رياض محرز وبيرناردو سيلفا هدفين وفيل فودين ورحيم سترلينج.

يذكر أن مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ضمنوا جميعًا التأهل لدور الثمانية.