يبحث نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد عقد اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز خلال الفترة المقبلة.

والتحق برونو، في صيف 2020، قادمًا من سبوتنج لشبونة، بصفوف اليونايتد ويرتبط اللاعب البرتغالي بعقد مع الشياطين الحمر، ولكن إدارة النادي تسعى لتحصين مستقبل اللاعب.

5 سنوات تُبقي برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد:

وأشار تقرير شبكة bbc البريطانية أن برونو سيتفق مع اليونايتد على التجديد 5 سنوات، والتي ستربط بين لاعب خط الوسط البرتغالي والشياطين الحمر، حتى عام 2027.

المفاوضات تؤتي ثمارها:

وأوضحت الشبكة، أنه من الواضح أن المفاوضات قد أتت ثمارها بعد خلاف بين الطرفين في بداية العام، في واحدة من أكثر اللحظات تعقيدًا في الموسم، مما أدى إلى توقف التجديد، منذ وصوله إلى أولد ترافورد .