قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق إن السلوك النباتي والحيواني والبشري مرتبط بالمناخ، والعلاقة بينهما علاقة تلازمية، مشيرًا إلى أن العرب لهم دلائل نباتية وحشرية ونجومية لمعرفة دخول وخروج الفصول والمواسم، وهو ما ينطبق على ظهور حشرة الجعل هذه الأيام.

السلوك النباتي والحيواني والبشري مرتبط بالمناخ وفي هذه الفترة تبدأ حشرة الجعل بالظهور فما معنى ذلك؟

التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/EjxrOHVa6v

— العربية برامج (@AlArabiya_shows) March 21, 2022

ظهور حشرة الجعل

وأضاف الزعاق أن هذه الدلائل تنقسم إلى دلائل تقريبية ودلائل تحقيقية، فالتقريبية هي علامات النجوم، أما التحقيقية فهي السلوك الحشري والنباتي، حيث جعل الله سبحانه وتعالى إحساسها بتقلبات المناخ إحساسًا مرهفًا.

وفسّر الزعاق خروج حشرة الجعل هذه الأيام، موضحًا أنها دليل على اعتدال الأجواء وتساوي الليل مع النهار، والعامة يسمونه أباذار، ويقولون “إذا طلع أباذار أبرضت الأشجار وأفرخت الأطيار وتساوى الليل والنهار وتعلل الجار مع الجار”.

تساوي الليل والنهار

وفي وقت سابق قال الزعاق: إنه خلال هذا الأسبوع سيتساوى طول الليل مع النهار زمانًا، وتشرق وتغرب الشمس من مشرقها ومغربها تمامًا، كما تخرج الزواحف من مخابئها نهارًا.

وأضاف أن اليوم 20 مارس تصل الشمس إلى عتبة الصيف والتي تضم الدول العربية والأوروبية وأمريكا الشمالية، قادمة من المناطق الجنوبية أي أمريكا الجنوبية وأستراليا، مشيرًا إلى أن هذه العتبة تسمى بخط الاستواء.

وتابع: “من المفترض أن الليل والنهار يتساويان على جميع أنحاء العالم خلال هذا اليوم لو كانت الأرض مسطحة، وبما أن الأرض كروية فإن الليل والنهار يتساويان على المناطق الواقعة شمال خط الاستواء قبل هذا التاريخ بخمسة أيام وعلى المناطق الواقعة جنوب خط الاستواء بخمسة أيام”.

أطول نهار:

وأشار خبير الأرصاد الجوية إلى ما حدث اليوم في تمام الساعة 6:33 مساء، حيث وصلت الشمس إلى خط الاستواء وبعد 90 يومًا تقريبًا تصل إلينا في السعودية والإمارات وسلطنة عمان وليبيا والجزائر والمغرب (مدار السرطان) فهذه الأيام يتساوى الليل مع النهار وبعد 90 يومًا نعيش أطول نهار.