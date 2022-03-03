انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات والتكهنات بعدما ظهر الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، وعلى جبينه بقعة سوداء داكنة.

كدمة:

وافترض البعض أن تكون البقعة ناجمة عن حادث تعرض له الرئيس، ما نتج عنه كدمة، فيما تكهن البعض بأن تكون بسبب شيء لامسه وترك أثراً عليه.

في المقابل، ظهرت العلامة على جبين بايدن بعد مشاركته في قداس “أربعاء الرماد”، حيث تم تداول مقاطع مصورة له عقب خروجه من القداس، بحسب العربية.

وظهرت على جبهته بقعة سببها رماد وضع على الرأس كجزء من مراسم القداس.

تغريدة بايدن:

من جانبه، قال بايدن في تغريدة على تويتر بعد مشاركته بالقداس “أنضم إلى المسيحيين في جميع أنحاء العالم في الاحتفال بأربعاء الرماد – وأصلي من أجل أولئك الذين فقدوا أحباءهم خلال العام الماضي. الصوم الكبير هو وقت لتعميق إيماننا ونحن نستعد لفرح عيد الفصح”.

يشار إلى أن “أربعاء الرماد” هو أول يوم من زمن الصوم المسيحي ويرمز في التقاليد والعقيدة المسيحية إلى التوبة.