أكد عضو لجنة التشريعات بوزارة العدل يوسف الفراج، أن نظام الأحوال الشخصية جاء لمصلحة الجميع وصيانة الأسرة وحقوقها ولا يميل للمرأة، وقد تضمن حقوق الخاطب في أخذ الهدايا، والفسخ لوجود علة مضرة تتيح للزوج ذلك.

صون حقوق المرأة:

وتابع الفراج، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الزوج بيده الطلاق وليس المرأة وبالتالي صان النظام لها حقوقها، وذلك سبب الظن غير الصحيح بأن ذلك القانون يميل إلى المرأة، فيما فرق النظام بين الهدايا والمهر.

لائحة نظام الأحوال الشخصية:

ونوه إلى أن لائحة نظام الأحوال الشخصية تنفذ بعد 90 يومًا، وفي حال عدم وجود نص في ذلك النظام، سوف تطبق عليها أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة وفقًا لترجيحات هذا النظام.