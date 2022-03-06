أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الإجراء المطلوب من المواطنين لإصدار سجل أسرة ثاني.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن عبر حساب “العناية بالعملاء”، قال فيه “ما هي المستندات المطلوبة لإصدار سجل أسرة ثاني؟”.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “نأمل منك حجز موعد لتسجيل واقعة زواج وتجد جميع المتطلبات في تذكرة الموعد، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، أوضحت منصة أبشر آلية وخطوات إصدار إقامة مقيم مولود خارج المملكة وموجود حالياً بالمملكة.

وتفاعلت منصة أبشر مع سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم ، ما هي خطوات إصدار إقامة مقيم مولود خارج المملكة وموجود حالياً بالمملكة مع والديه؟”.

وردت منصة أبشر بقولها إنه يمكن إصدار إقامة للمولود من خلال التفاصيل والخطوات التالية:

خطوات إضافة إقامة للطفل المولود

1- الدخول إلى منصة أبشر بالرابط المرفق http://absher.sa

2- اختيار خدماتي

3– الجوازات

4– خدمة تواصل

5– المقيمين داخل المملكة

6- الضغط على إرسال الطلب

وفي وقت سابق، أتاحت الأحوال المدنية خدمة تعديل بيانات مستوى التعليم، أي تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر منصة أبشر.

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

وكشفت الأحوال المدنية، على صفحتها الرسمية بتويتر طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر من خلال الخطوات التالية:

الدخول في حساب المستفيد على منصة أبشر

تقديم طلب إلكتروني علن طريق الدخول إلى: خدماتي – الأحوال المدنية – مركز الرسائل والطلبات – طلب جديد – خدمات السجل المدني – تعديل المؤهل الدراسي

متطلبات الخدمة

وحول متطلبات التعديل نوهت الخدمة المندية إلى أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي في منصة أبشر تتطلب الآتي: نسخة طبق الأصل للمؤهل الدراسي إذا كان من داخل المملكة، إرفاق شهادة لمعادلة من وزارة التعليم إذا كان المؤهل الدراسي من خارج المملكة.

تصنيف بيانات مستوى التعليم

وحول متطلبات التعديل نوهت الخدمة المندية إلى أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي في منصة أبشر تتطلب الآتي: نسخة طبق الأصل للمؤهل الدراسي إذا كان من داخل المملكة، إرفاق شهادة لمعادلة من وزارة التعليم إذا كان المؤهل الدراسي من خارج المملكة.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أنه لا يمكن تعديل المهنة من خلال هذه الخدمة كمهنة طالب أو موظف أو متقاعد وغيرها من المهن، حيث يكون تعديل المهنة من خلال الجهات المرتبطة إلكترونيًا مع الأحوال المدنية أو زيارة مكاتب الأحوال المدنية في حالة عدم الربط.