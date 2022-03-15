تحتفل سوريا هذا الثلاثاء بالذكرى الحزينة 11 عاماً من الحرب، وكما هو الحال في أوكرانيا اليوم ، يتدخل الجيش الروسي أيضًا في المسرح السوري ضد السكان المعوزين.

ومن أجل تقديم المساعدة للسكان ، تم إنشاء منظمة حماية مدنية إنسانية سورية في عام 2013. ولا يزال أصحاب الخوذ البيضاء يؤدون هذه المهمة حتى اليوم.

– رائد صالح رئيس الخوذ البيضاء ، منظمة حماية مدنية إنسانية سورية يجيب على الأسئلة التالية وفقا لـ”راديو فرانس”:

▪️هل ترى أي أوجه تشابه بين الهجوم الروسي في أوكرانيا والهجوم الذي شهدته في سوريا؟

– رائد صالح: ما يحدث في أوكرانيا هو السيناريو السوري لكنه متسارع. في 19 يومًا من الحرب ، قصفت روسيا حوالي 30 مستشفى في أوكرانيا.

كما استهدف الروس البنية التحتية الأساسية والمدنيين والممرات الإنسانية. هذا بالضبط ما حدث في سوريا منذ سنوات. الاستراتيجية العسكرية متطابقة.

يشن الروس قصفًا مكثفًا ، وهذا يمهد الطريق للقوات البرية التي تسعى للسيطرة على المدن الأوكرانية.

وعندما يتعثر الوضع قليلاً على الأرض ، في نفس الوقت يهاجم الروس المستشفيات ومحطات الطاقة المائية . كل هذا هدفه الوحيد هو تهجير السكان وإجبارهم على النفي.

▪️كسوري عانى كل هذه الفظائع، ما هي رسالتك إلى المجتمع الدولي؟

– لقد تخلى المجتمع الدولي عن الشعب السوري لمصيره المحزن. ندعو المجتمع الدولي إلى عدم ارتكاب نفس الأخطاء مع الأوكرانيين. لقد عانينا كثيرًا لدرجة أننا لا نقبل أن يتحمل شعب آخر نفس القسوة مثلنا.

الرئيس الروسي ليس فقط أعظم ديكتاتور في العالم ، ولكنه أيضًا حامي الديكتاتوريات الأخرى. إنه ضامن النظام السوري الذي لجأ إلى السلاح الكيماوي. ولا يُستبعد أن يستخدمها بوتين أيضًا في أوكرانيا.

ويجب على المجتمع الدولي أن يوقف فلاديمير بوتين. يجب أن يحاسب على جرائمه في أوكرانيا وسوريا وليبيا وعدة دول أخرى.

ونبهنا المجتمع الدولي: ضعوا حداً لأعمال بوتين في سوريا. لم يستمع إليه أحد ، وعليك اليوم مواجهته في أوكرانيا. هذا هو التاريخ يعيد نفسه. لم توقفه في جورجيا ، لقد استولى على شبه جزيرة القرم ، والآن أوكرانيا ، ولن يتوقف.

وطالما بقي بلا عقاب ، فسيواصل ابتزازه ضد الأوكرانيين كما هو الحال مع السوريين ، ولا تزال الشعوب الأخرى معرضة لخطر الوقوع ضحايا جرائمه.

▪️ما هو الوضع في سوريا اليوم 15 مارس الذكرى الحزينة: 11 عاماً من الحرب؟

منذ بداية الحرب في أوكرانيا ، لم نعد نعاني من القصف الجوي الروسي. لكن هذا لا يعني أننا محصنون. لا يزال لدى الروس قذائف مدفعية منتشرة في سوريا. ولا يزال إطلاق النار من مناطق سيطرة النظام السوري صوب المدنيين في مناطق المتمردين.

وهنا ، أغتنم هذه الفرصة لأذكر كلمات وزير الدفاع السوري. هو أيضا سيحاسب على جرائمه أمام العدالة. قال إن جيشه اختبر أكثر من 300 قطعة سلاح في سوريا. حوّلوا سوريا إلى معمل ودفع المدنيون الثمن.

وهذه هي نفس الأسلحة المستخدمة اليوم ضد الشعب الأوكراني ، مثل الصواريخ الموجهة بالليزر. بوتين ليس الشخص الوحيد المتورط في هذه الجرائم ، فسيتعين على العديد من المسؤولين الروس الآخرين الرد على أفعالهم أمام المجتمع الدولي.