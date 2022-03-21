كشفت تقارير إعلامية عن أن مباراة السعودية والصين ستقام يوم الخميس المقبل في تصفيات كأس العالم بدون حضور جماهيري.

سبب إقامة مباراة السعودية والصين في الإمارات

وكان الإعلامي وليد الفراج قال أول أمس السبت إن المباراة سوف تُقام بدون حضور جماهيري في مدينة الشارقة الإماراتية، كون المباراة مقامة على ملعب محايد.

وذكر الفراج أن المباراة لم تُقم في الصين، بسبب الشروط الصحية والإجراءات الاحترازية لـ فيروس كورونا في بكين.

كذلك أكدت قناة ” الإخبارية” أن اللقاء سيكون بدون حضور جماهيري من الطرفين وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأنها على أرض محايدة.

الأخضر يسعى إلى الفوز والنقطة الـ22

وكان المنتخب السعودي فاز في لقاء الذهاب على المنتخب الصيني في المملكة بثلاثية لهدفين، كما يسعى الأخضر للفوز والوصول إلى النقطة رقم 22 للتأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم في قطر للمرة السادسة في تاريخه.