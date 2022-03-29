تترقب الجماهير مباراة مصر والسنغال المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، في ظل المنافسة القوية بين المنتخبين على التأهل إلى كأس العالم 2022.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وستكون القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هي؛ أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2، حيث إنها الناقل الحصري لمواجهة الإياب في الدور الحاسم والمؤهل إلى المونديال، والتي ستُقام على الملعب الأولمبي الجديد في مدينة ديامينياتو.

وكانت مباراة مصر والسنغال التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي قد انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم، لضمان التأهل إلى المونديال، فيما يسعى أسود التيرانجا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وخطف الفوز.

سيسيه يسعى لتكرار التأهل

وتُعد مباراة اليوم بمثابة المواجهة الخاصة لمدرب منتخب السنغال الأول لكرة القدم، أليو سيسيه، حيث إنه أثناء فترة لعبه قاد أسود التيرانجا إلى التأهل لنهائيات كأس العالم عام 2002 للمرة الأولى في تاريخه، على حساب مصر أيضًا.

وأسفرت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2002، عن تواجد السنغال في مجموعة واحدة مع مصر، المغرب والجزائر، وحقق أسود التيرانجا مفاجأة كبرى بالتأهل إلى المونديال.

وتساوى أسود التيرانجا في عدد النقاط مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، ولكن فارق الأهداف جاء في مصلحته، ليتأهل إلى المونديال، ويطمح سيسيه لتحقيق الفوز في مباراة مصر والسنغال اليوم والمشاركة في كأس العالم كمدير فني.