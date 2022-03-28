لعبت جماهير نادي الاتحاد دورًا بارزًا في تألق الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الاتحاد الأكثر حضورًا جماهيريًا

وبلغ عدد الحضور الجماهيري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 25 جولة 1.4 مليون مشجع، فيما جذبت مباريات الاتحاد أكثر من 25% من إجمالي عدد الحضور.

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الاتحاد يتصدر قائمة الأكثر حضورًا جماهيريًا، حيث وصل إلى 377 ألفًا و628 مشجعًا.

الحضور الجماهيري في الدوري هذا الموسم

وجاء النادي الأهلي في المركز الثاني بـ171 ألفًا و498 مشجعًا، ثم الهلال بـ150 ألفًا و511 مشجعًا، يليه النصر بـ94 ألفًا و929 مشجعًا، وحل الفتح خامسًا بعدد حضور وصل إلى 74 ألفًا و503 مشجعين.

وتواجد الشباب في المركز السادس بـ73 ألفًا و342 مشجعًا، ثم الاتفاق بـ67 ألفًا و381 مشجعًا، يليه التعاون بـ66 ألفًا و887 مشجعًا، وحل الرائد تاسعًا بـ59 ألفًا و524 مشجعًا، ثم الطائي بـ57 ألفًا و884 مشجعًا.

وبلغ عدد حضور جماهير الفيصلي، 53 ألفًا و473 مشجعًا، ثم الفيحاء بـ47 ألفًا و428 مشجعًا، ويتواجد أبها في المركز الـ14 بـ41 ألفًا و415 مشجعًا، يليه الباطن بـ36 ألفًا و800 مشجع، ويتذيل الحزم الترتيب بـ21 ألفًا و148 مشجعًا.