أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إصابتها بفيروس كورونا، بعد اختبار PCR أجرته استعدادًا للسفر إلى أوروبا.

وأوضحت بساكي عبر “تويتر” أن نتيجة الاختبار جاءت إيجابية، وقالت: إنها ستلتزم توجيهات مركز السيطرة على الأمراض، وأنها لن ترافق الرئيس جو بايدن في رحلته الأوروبية.

اجتماعان متباعدان:

وفي تغريدة أخرى أشارت بساكي إلى أنها عقدت اجتماعين متباعدين اجتماعيًّا مع بايدن يوم أمس، وأن ذلك اللقاء لا يُعد اتصالًا وثيقًا كما هو محدد في إرشادات مركز السيطرة، وقالت: إن بايدن أجرى اختبارًا وكانت نتيجته سلبية (غير مصاب).

أعراض خفيفة:

بساكي أضافت أنها عانت أعراضًا خفيفة فقط، والفضل في ذلك يعود لتلقيها اللقاح، وقالت: إنها تخطط للعودة إلى عملها في نهاية فترة العزل لمدة خمسة أيام، وبعد اختبار سلبي.