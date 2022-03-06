وجه متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي شكره لأفراد المجتمع، على تقيدهم بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الوعي الكبير أسهم في عودة الحياة لطبيعتها.

متحدث الصحة يقدم شكره لأفراد المجتمع، ويؤكد أن الوعي الكبير أسهم في عودة الحياة لطبيعتها.#واس_عام pic.twitter.com/83l0SvnMiS

— واس العام (@SPAregions) March 6, 2022

وأعلن العبدالعالي أن مؤتمر الصحة اليوم هو آخر المؤتمرات الدورية للحديث حول مستجدات كورونا، مشيرًا إلى أن البيانات والإحصائيات الخاصة بالجائحة ستكون متاحة على موقع وزارة الصحة.

وقال العبدالعالي: من المهم أن نشكر ونقدر ونثمن جهود أفراد مجتمعنا جميعًا الذين ساهموا بالعودة إلى الحياة الطبيعية بارتفاع مستوى المناعة في المجتمع التي جعلت اليوم مناعتنا حياة.”

وأضاف أن المجتمع السعودي عبر عن ثقته في الجهات الحكومية والتزم بكافة الخطوات والإجراءات الاحترازية.. وتابع مجتمعنا كان لديه الوعي الكبير لصد الشائعات وصد المغالطات ولم يولي لها انتباها وظل واعيًا وملتزما ومستمعًا للصوت الموثوق وهو الجهات الرسمية فقط.

وتابع: لا نزال نعول على هذه الأمور وعلى هذه العوامل الإيجابية للحفاظ على النجاحات التي حققتها المملكة لافتًا إلى أن المملكة تميزت باتخاذ إجراءات عالية التأثير وقائيًا لحماية المجتمع.

الجرعة الثالثة والكمامة

من جانبه أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، استمرار اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا. كما أكد على التقيد بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة تفاديًا لتوقيع العقوبات في حالة المخالفة.