رغم اعتبار روسيا أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تغتفر إلا أن المتحدث باسم الكرملين أرجع هذه التصريحات إلى ما يعانيه بايدن من نسيان بحسب قوله.

أخطاء بايدن المتكررة

وعلى مدى الأسابيع الماضية رصدت الكاميرات عددًا من أخطاء الرئيس الأمريكي في أسماء أو أماكن أو دول ما جعل البعض يتساءل حول الحضور الذهني للرئيس الأمريكي.

زوج السيدة الأولى

وفي آخر الأخطاء التي تم رصدها خلط الرئيس الأمريكي بين زوجته وزوج نائبته حين أراد أن يخبر الحضور أن زوج كمالا هاريس مصاب بفيروس كورونا فقال : إن زوج السيدة الأولى مصاب بفيروس كورونا، الأمر الذي تسبب بنوبة من الضحك في المكان، كون الزوج هو بايدن نفسه.

بوتين يغزو روسيا

كما أخطأ الرئيس الأمريكي، مرة سابقة خلال حديثه حول الحرب الروسية الأوكرانية حيث قال في مقابلة صحفية قبل أيام :”كما تعلمون فقد اتخذ بوتين قرارًا بغزو روسيا، وهذا أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية”.

إساءات لا تغتفر

وخلال حفل غداء “أصدقاء إيرلندا” السنوي في الكابيتول هيل، أمس وصف الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بـ”الديكتاتور القاتل، والسفاح المتعطش للدماء، الذي يشن حربًا غير أخلاقية ضد شعب أوكرانيا”، حسب قوله وهو ما اعتبرته روسيا أنها لا تغتفر.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف ساخرًا يبدو أن عدوانية بايدن سببها الإرهاق والتعب والنسيان، مضيفًا “لذا لن نقيمها بشكل حاد”، وفق تعبيره.

ورغم ذلك، أكد متحدث الكرملين أن تلك التصريحات تحولت بالفعل إلى إهانات شخصية.

يذكر أنه بعد تولى الرئيس الأمريكي الحكم في أمريكا اتهم بوتين بأنه “السفاح القاتل” وبعد الحرب الروسية الأوكرانية وصفه بأنه” مجرم حرب”.