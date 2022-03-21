أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن إستراتيجية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للابتعاث تأتي استكمالًا لجهود المملكة في تنمية وقدرات المواطنين وتلبية احتياجات سوق العمل في المهن الأكثر نموًّا، وعلى الوظائف التي سيزيد الاحتياج عليها في المشاريع التنموية المرتبطة برؤية المملكة 2030.

رفع كفاءة وجاذبية سوق العمل:

وتابع المتحدث خلال تصريحات إلى “المواطن” أن هذه الإستراتيجية ستكون متوائمة مع إستراتيجية سوق العمل والتي تهدف إلى رفع كفاءة وجاذبية سوق العمل السعودي ليصبح في المرتبة الــ20 في مؤشر كفاءة سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجهات ذات العلاقة ستقوم بتحديد التخصصات المرتبطة بمتغيرات سوق العمل الحالي والمستقبلي، لضمان التحاق المبتعثين بالتخصصات ذات الاحتياج العالي.

سوق عمل جذاب:

وأكد آل حماد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى خلق سوق عمل جذاب وبيئة عمل ملائمة لكافة العاملين، وتهدف إستراتيجية سوق العمل مع إستراتيجية الابتعاث على العمل بشكل مستمر مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجامعات والقطاع الخاص في تأهيل الكوادر الوطنية للانخراط في سوق العمل.

وأردف أن مسار “إمداد” يهدف إلى ابتعاث الطلاب لدرجتي البكالوريوس والماجستير إلى أفضل 200 جامعة ومعهد حول العالم، إذ تم تحديد التخصصات بناءً على احتياجات سوق العمل في الوقت الراهن والمهن الأكثر نموًّا، بالإضافة إلى نسب التوطين، والوظائف المتوقع الاحتياج إليها.