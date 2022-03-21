أغضب سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، جماهير الهلال بعد انتقاده لطريقة تشجعيهم مطالبًا بمنعهم من ترديد أهازيجهم في الملاعب.

أهازيج جماهير الهلال غير مناسبة

وغرد الصرامي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أهازيج القوة الزرقاء، مزعجة ومفردات قديمة ومستهلكة وابتعادهم عن ترديد الأهازيج شيء أفضل؟، تذكرني بمن يدعو مطربًا شعبيًا للحضور لدار الأوبرا !”.

جمهور الزعيم يعلق

ورد جمهور الهلال على الصرامي منتقدين تغريدته، وأكدوا على أنهم يقدرون شعوره، بالحزن بعد خسارة النصر من الزعيم في كرة القدم وعلى مستوى كرة السلة أيضًا بالفترة الأخيرة.

وكان النصر ودع كأس الملك على يد الزعيم في دور ربع النهائي، وخسر من الأزرق في دوري المحترفين السعودي برباعية دون رد، ثم خسر من الأزرق على مستوى دوري كرة السلة أمس بمباراة فاصلة.