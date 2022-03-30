نجح نادي الفتح في نيل المركز الأول في تقييم مبادرة الحوكمة من الربع الثاني إلى الثالث بالموسم الرياضي الحالي لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النموذجي أولًا:

وجاء النموذجي أولًا، يليه أندية الهلال والشباب والاتفاق والفيحاء والتعاون والنصر وأبها والفيصلي والحزم والباطن والرائد والأهلي وضمك والطائي والاتحاد.

أما نادي القادسية فتصدر الحوكمة للربع الثالث لأندية دوري الدرجة الأولى متفوقًا على أندية “الخلود، العدالة، الوحدة، الجيل، هجر، النهضة، الخليج، العروبة، الدرعية، جدة، الساحل، العين، الجبلين، الكوكب، أُحد، الشعلة، الأخدود، نجران، بيشة”.