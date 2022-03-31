اختتم مجتمع قوقل السعودي للمطورين جولات الحدث التقني Tech Trip في محافظة حفر الباطن، والذي يشتمل على عدة ورش عمل في مجالات الحاسب الآلي والتحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وتهدف ورش العمل إلى نشر المعرفة الرقمية في مجالات التقنية انطلاقًا من الرغبة في الإسهام في رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

‏ورش عمل:

وقدم الأستاذ سعد السهلي ورشة عمل بعنوان: “الحياة والذكاء الاصطناعي” تم من خلالها التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المستخدمة في الحياة اليومية؛ كونه أحد المستحدثات التقنية ومن المواضيع التي تجد إقبالًا.

‏وأشار المدون وصانع المحتوى التقني سعد السهلي أن محاور الورشة تنوعت ما بين مقدمة عن الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات إضافة إلى الذكاء الاصطناعي وأتمتة التدريس والصحة والذكاء الاصطناعي.

مجتمع قوقل يختتم الحدث التقني Tech Trip في حفر الباطن