أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات عن صدور توصية من مجلس إدارتها بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021.

دعم رأس المال:

وبحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات بتاريخ 08-03-2022 م بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2021، حيث يأتي سبب التوصية بعدم التوزيع بهدف دعم رأس المال العامل في الشركة.

تصويت:

ولفتت إلى أن هذه التوصية سيتم عرضها للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة.