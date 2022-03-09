استقبلت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة وزير العدل بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، عبدالرشيد طبي، والوفد المرافق له، وكان في استقباله المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد المالكي، والوكيل المساعد لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس فارس المطرفي، ومدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة فيصل مدن، والمدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجمع أحمد السويهري، ومساعد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام حمزه العيوني، وعدد من مدراء العموم ومساعديهم بالمجمع.

ترحيب بـ السويهري:

وفي بداية الزيارة رحب “السويهري” بالحضور، ثم اطلع على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة ومراحل صناعتها بالمملكة العربية السعودية ومراحل استبدالها، وقد أشاد بما رأوه من إتقان وتفانٍ في صناعة الكسوة والاهتمام بأدق تفاصيلها وتهيئة المواد الأولية لها، كما تعرفوا على آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من الحرفة والإتقان والجودة.

فرصة عظيمة:

وأعرب عن عظيم امتنانه للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لإتاحة هذه الفرصة العظيمة التي أثرت معلوماته وأطلعته على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وكسوة الكعبة المشرفة خاصة، وتذليل كافة سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين، داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين، وفي نهاية الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية، وتدوين كلمة تذكارية لوكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.