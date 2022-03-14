تفقد اليوم محافظ الرس، حسين بن عبدالله العساف، خطوات استكمال المراحل الأخيرة للمشروع نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس، بحضور رئيس غرفة الرس فايز الحربي ووفد من البلدية، حيث اطلع على ما تم إنجازه بالمشروع خلال الفترة الماضية.

مواصفات النادي:

ويبعد نادي الطيران السعودي عن محافظة الرس حوالي 15 كم، وبطول 4350م وعرض 4000م، بالإضافة إلى المدرج الرئيسي بطول 1600م، ويشتمل على مبنى إداري واستقبال وأكاديمية وعدد من الخدمات المقدمة للطيران المظلي والنزل الريفية وفرص التعلم والتدريب على الطيران المنفرد والطيران الشراعي وطائرات التحكم عن بعد المقام على مساحة ما يقارب 17,600,000 م2، وسيتحقق من خلاله خلق فرص وظيفية لأبناء المنطقة ويفتح آفاقًا خدمية وتنموية كبيرة.

جهود لاستكمال المشروع:

ونوه العساف بالجهود التي تقدمها لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم وبلدية محافظة الرس وغرفة الرس من متابعة وإشراف لاستكمال هذا المشروع، معربًا عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه ومتابعته الدائمة لهذا المشروع.