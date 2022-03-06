أطلق محافظ الغاط الأستاذ منصور بن سعد السديري، فعاليات كلٍّ من حملة “إن الله لا يصلح عمل المفسدين” وحملة “اعتزاز” والتي أطلقهما في المنطقة مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وتم إطلاق الحملة في المحافظة خلال لقاء المحافظ بفضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات وعدد من مسؤولي الفرع، وحضور فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف في المحافظة الشيخ فهد بن أحمد الطيار.

وأشاد محافظ الغاط بالجهود التي تبذلها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الأمن الفكري من خلال البرامج والحملات التوعوية المواكبة لما تعيشه بلادنا من تحولات وقفزات تنموية كبيرة في مختلف المجالات في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة – حفظها الله -، ومؤكداً دعمه لهذه البرامج والحملات الوطنية التي تنفذها هيئة الأمر بالمعروف في المحافظة.

من جانبه، شكر “الشبانات” الأستاذ منصور السديري حسن الاستقبال وما تجده هيئة الغاط من اهتمام ودعم مستمر، وبين أن حملة “إن الله لا يصلح عمل المفسدين” تهدف إلى بيان خطورة السحرة والمشعوذين والتحذير منهم، وتوضيح الكيفية الشرعية للرقية، والتحذير من الوقوع في بعض الشركيات بدعوى الحرز والحفظ، كما أن حملة “اعتزاز” والتي أطلقت بالتزامن مع يوم التأسيس، تهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن وهويته الإسلامية السمحة وقيمه الوطنية العريقة والقيادة الحكيمة، حيث تأتي هذه الحملات والبرامج بتوجيهات ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وفي ختام الزيارة قدم “الشبانات” مجموعة تحوي مؤلفات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند من إنتاج الرئاسة العامة، والتقطت الصور التذكارية.