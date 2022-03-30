تتواصل في مدينة مرسيليا الفرنسية محاكمة طبيب الأسنان السابق ليونيل؛ ووالده جان كلود جويدج؛ منذ أربعة أسابيع، بتهمة اقتلاع 580 سناً سليمة لأغراض مالية.

وبعبارة “أنت مؤذٍ ومزيف” افتتح محامي الادعاء مرافعته في محاكمة طبيب الأسنان الفرنسي الموقوف عن ممارسة المهنة.

تفاصيل المحاكمة:

وكانت الجلسات التمهيدية قد بدأت الشهر الماضي أمام محكمة الجزاء في مرسيليا- جنوبي فرنسا، بعد عشر سنوات كاملة من التحقيقات في القضية.

والتهمة الموجّهة للطبيب هي “التسبُّب في إعطابٍ لأهداف مادية” لنحو 350 مريضاً قصدوه في عيادته بالحي الشمالي لمرسيليا للعلاج من ألمٍ في الأسنان.

وقام المتهم ووالده -بحسب روسيا اليوم- باقتلاع أسنان عشرات المرضى من دون وجه حق، بهدف عمل أطقم صناعية أو زراعة أسنان لهم، وهي طرق العلاج الأكثر ربحاً.

وتقدّم محامي الضحايا مارك سيكالدي؛ بقائمة جاء فيها أن المتهمين الاثنين اقتلعا 580 سناً صحيحة من أفواه 55 مريضاً من موكليه.

ضرر كبير:

وقال في مرافعته: “لكي تدركوا حجم الضرر، فإن هذا الرقم يعني بمجموعه تشويه 20 فماً، وحرمانها الأسنان بالكامل”.

ومن المقرر أن يصدر الحكم في القضية في الرابع من أبريل.