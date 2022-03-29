أكد المحامي بندر العامودي، أن توقيع مكاتب تأجير السيارات على بياض أو مبلغ مفتوح أمر مخالف ويعاقب عليه القانون.

فيديو | المحامي بندر العامودي: التوقيع على بياض أو مبلغ مفتوح أمر مخالف ويعاقب عليه القانون كما يعد من أنواع الغش التجاري#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/aFUJjYwdHd

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2022

غش تجاري:

وقال المحامي خلال حواره إلى قناة الإخبارية: إن هذا الأمر يعتبر أحد أنواع الغش التجاري ويخالف النظام، وخصوصًا حال عدم تحديد المبالغ كتابة، مشيرًا إلى أن هذا ينطوي على استغلال يمارسه ضعاف النفوس لغسل الأموال.

نصيحة من المحامي:

كما نصح المستفيدين من خدمة التأجير لدى مكاتب السيارات بعدم التوقيع على مثل تلك الأوراق؛ لأن هناك قضايا بهذا الشأن في مكاتب التنفيذ يتم البت فيها.