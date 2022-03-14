أكد المحامي نايف المرشدي، أن نظام التكاليف القضائية هو فرض رسوم مالية على الشخص الذي يخسر القضية سواء المدعي إذا كانت دعواه غير صحيحة، أو المدعى عليه إذا ثبتت ضده الدعوى.

فيديو | المحامي " نايف المرشدي": #نظام_التكاليف_القضائية هو فرض رسوم مالية على الشخص الذي يخسر القضية #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/8Qx75AC1Me

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2022

وأضاف المرشدي خلال حواره إلى قناة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن النظام صدر بمرسوم ملكي قبل 6 أشهر، ودخل في حيز التنفيذ الأسبوع الجاري.

أهداف فرض الرسوم:

وتابع أن أهداف فرض الرسوم تتضمن تخفيف الضغط على المحاكم عبر تدفق القضايا، وإعطاء الحقوق دون اللجوء للمحاكم بين الجهات والأفراد المختلفين، وتفعيل جلب الحقوق في المصالحات والوساطات والتحكيم.