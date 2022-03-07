علق المحامي سعود الغزي على إصدار النيابة العامة تحذيراً لممارسي علاج العقم والإخصاب دون ترخيص، والتي توعدتهم فيه بالعقوبة.

فيديو | المحامي سعود الغزي:إصدار #النيابة_العامة تحذيرا لممارسي علاج العقم والإخصاب دون ترخيص جاء متوافقا مع الشريعة الإسلامية لحماية اختلاط الأعراض والأنساب #برنامج_اليوم pic.twitter.com/2zmRvh0WoP

— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 7, 2022

قرار يوافق الشريعة

وقال الغزي، لـ”برنامج اليوم”، على قناة “الإخبارية”، إن هذا القرار والتحذير جاء متوافقاً مع الشريعة الإسلامية لحماية اختلاط الأعراض والأنساب.

تحذير النيابة العامة

وبالأمس أعلنت النيابة العامة حظر ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به.

وأكدت النيابة أنه يحظر حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى.