اقتحمت محتجة على حرب أوكرانيا أستوديو القناة الأولى في التلفزيون الرسمي الروسي حاملة لافتة تقول: “لا للحرب” ورسائل أخرى خلال بث تلفزيوني مباشر.

وكانت مذيعة الأخبار إيكاترينا أندريفا تسلم نشرة المساء الخاصة بها قبل أن تبدأ المحتجة في الهتاف وإخبار المشاهدين بعدم تصديق “الدعاية”.

ودخلت المرأة أستوديو القناة الأولى في مركز أوستانكينو التقني في موسكو للتحدث إلى ملايين المشاهدين.

أوقفوا الحرب:

فقد كتب على اللافتة التي حملتها باللغتين الروسية والإنجليزية “أوقفوا الحرب” و”لا تصدقوا الدعاية، إنهم يكذبون عليك هنا”.

وسرعان ما قام المنتجون بتغيير البث إلى مقطع آخر لمستشفى خلال تعاملهم مع المحتجة.

يشار إلى أن القناة الأولى هي أكبر قناة في روسيا ويقدر عدد مشاهديها بنحو 250 مليون مشاهد حول العالم، بحسب موقع “إكسبرس” البريطاني.