أكد الكاتب والمحلل السياسي مبارك آل عاتي أن إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني من شأنه يسهم في إنجاح المشاورات اليمنية اليمنية ويخلق بيئة إيجابية لصنع السلام.

وبين آل عاتي في تصريحات إلى “المواطن” أن هذا الإعلان يعتبر موقفًا شجاعًا من التحالف العربي يثبت عمله الدائم والصادق لتحقيق السلام في عموم اليمن.

السلام خيار استراتيجي:

وأضاف أن خطوة التحالف أكدت أن الذراع العسكري كان وسيلة لإحلال السلام وأن السلام كان ولا يزال هو الخيار الاستراتيجي الذي سعت له المملكة وبقية دول التحالف العربي.

‏ولفت إلى أن إعلان التحالف وقف العمليات العسكرية سيقطع الخط على تجار الأزمات وسيجفف مصادر التربح من أزمات الصراع العسكري، كما سيخلق حالة من الاستقرار الذي سيتيح فرصة حقيقية للمؤتمرين لبحث كافة المسارات دون ضغط تأثيرات احتدام المعارك مما سيسهم في إنجاح الجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة.

تحقيق الأمن والاستقرار:

ورأى أن الخطوة ستعمل كذلك على تحقيق الأمن والاستقرار لكافة ربوع اليمن ويحقن الدم اليمني الشقيق ويعجل بعملية تأهيل اليمن لينظم للمصفوفة الخليجية وزيادة روابط النسيج الاجتماعي والتكامل التنموي.