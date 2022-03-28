أكد مساعد مدرب الأخضر، محمد أمين، على أهمية مباراة السعودية وأستراليا المرتقبة، والاحتفال مع الجماهير بالتأهل إلى كأس العالم 2022.

مباراة السعودية وأستراليا مهمة للاحتفال مع الجماهير:

وتترقب الجماهير مباراة السعودية وأستراليا، مساء غدٍ الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ختام تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، وضمن الأخضر واليابان التأهل رسميًّا من هذه المجموعة.

وقال محمد أمين خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية وأستراليا: “مواجهة مهمة للجميع؛ نسعى لتكون مباراة تاريخية نحتفل فيها مع الجماهير التي دعمتنا طوال الفترة الماضية”.

وتابع: “أود أن أشكر وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعمهما للمدرب الوطني، والشكر موصول للمدير الفني العظيم هيرفي رينارد الذي منحني الفرصة من أجل العمل معه”.

سبب حضور محمد أمين للمؤتمر:

وفضل رينارد حضور محمد أمين معه المؤتمر الصحافي لمباراة السعودية وأستراليا، كممثل عن جميع الأجهزة، وقال: “كنت أود أن يكون بجانبي جميع أفراد الأجهزة السعوديين وغيرهم فأنا لست وحدي في هذا الفريق طوال الفترة الماضية”.

وتابع رينارد تصريحاته قائلًا: “أود أن أشكر محمد أمين أمامكم فقد كان رائعًا منذ خطواتنا الأولى في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وبالمناسبة فهو إنسان رائع إلى جانب أنه مساعد رائع”.