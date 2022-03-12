عزز محمد البريك، الظهير الأيمن صفوف الفريق الكروي الأول بـ الهلال، بعد أن شارك في الجزء الأول من التدريبات الجماعية للفريق قبل مواجهة الرائد.

موعد مباراة الهلال والرائد:

ويستعد الزعيم، لمواجهة الرائد غدًا الأحد في الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الزعيم في بيان له عبر “تويتر” أن البريك شارك في جزء من التدريبات أمس الجمعة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

وقبل مباراة الهلال والرائد، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 54 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 46 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 45 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 43 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 36 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 31 نقطة، أبها سابعًا برصيد 31 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 30 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 29 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 26 نقطة، التعاون في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، الأهلي والفيصلي في المركزين الـ12 والـ13 برصيد 25 نقطة.

الاتفاق في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 14 نقطة.