علق الإعلامي محمد الساعد على حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع مجلة أتلانتيك.

وقال إن حوار ولي العهد عمل العديد من الرسائل ومنها رسائل للمواطنين كالتالي “أن المملكة ستكون قوة اقتصادية كبرى، وسنحقق بإذن الله نموًا 7٪، وكذلك لن نسمح للأعداء بإفشال الرؤية”.

رسائل للمواطنين

كذلك من ضمن الرسائل التي أكد عليها ولي العهد “أن إسلامنا الحقيقي ينبع من المصدر، وسنحافظ على قيم مجتمعنا وثقافة شعبنا، وأن التحديث يلبي رغبات مجتمعنا.

رسائل للخارج

أما عن الرسائل التي أكد عليها حوار ولي العهد للخارج فمنها “أن إيران دولة جارة لا يمكن اقتلاعها من جغرافيتها، ولكن لن نقبل تصرفاتها العدائية، وأيضًا دول الخليج، كدولة واحدة في مواقفها، والسعودية مستقلة وتتعامل بندية مع الجميع ولا تقبل الإملاءات، ولن تسترضي أحدًا، ولن نقبل وصاية أحد ولن نتدخل في شؤون الآخرين”.

كذلك أكد حوار ولي العهد أن للسعوديين كل الحق في مراجعة مستوى علاقاتهم مع الحلفاء متى ما رأت أنها تخدم مصالحها وسيادتها، وأن المملكة تحترم أنظمة الدول الأخرى وتتوقع من الآخرين احترام نظامها الملكي القادم من تفاصيل المجتمع السعودي.

كذلك أكد حوار ولي العهد على أن إصلاحات شؤون المرأة من أجل مستقبل وحياة السعوديين وليست موجهة للخارج.

رسائل للفضاء الإسلامي

وفيما يتعلق بالرسائل التي أكد عليها حوار ولي العهد للفضاء الإسلامي فتتضمن تأكيد المملكة مسؤوليتها التاريخية كقائد للعالم الإسلامي، وأنها ستتصدى لمن يحاول اختطاف الإسلام سنة أو شيعة، وكذلك السعودية تقود مشروعًا لتوثيق الأحاديث النبوية المثبتة، وأن جماعة الإخوان من أهم مهددات الأمن في المنطقة وإرثها أنتج الإرهاب والإرهابيين.