وجه الإعلامي والناقد الرياضي محمد الشيخ رسالة إلى بعض من جماهير نادي النصر، الذين طالبوا برحيل مسلي آل معمر من رئاسة النادي.

ماذا طلبت جماهير النصر؟

وكانت بعض من جماهير العالمي طالبت برحيل مسلي آل معمر عقب الخسارة من نادي الهلال برباعية دون رد في الجولة الـ23 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد الشيخ الناقد الحصري لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “المناداة برحيل مسلي آل معمر من رئاسة النصر لا يجب أن تكون أكثر من ردة فعل، فالنادي يحتاج إلى الاستقرار، ففي سنتين فقط رئيسين للنادي، ومديرين تنفيذيين، و5 مدربين بمدارس مختلفة، عدا عن مدربي الطوارئ، ومجموعة إداريين، وعشرات اللاعبين الأجانب والمحليين. ارحموا نصركم يرحمكم الله”.

العالمي في الوصافة:

ويتواجد أصفر العاصمة حاليًّا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 44 نقطة وبفارق 10 نقاط عن نادي الاتحاد المتصدر.