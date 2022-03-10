قال الناقد الرياضي محمد العنزي: إن ما حدث في كلاسيكو الهلال والاتحاد من أخطاء تحكيمية كان كارثيًّا.

التحكيم في الكلاسيكو كان كارثيًّا:

وتحدث العنزي لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “ما حدث في الكلاسيكو من أخطاء تحكيمية كان كارثيًّا ودائمًا تجد الهلال طرفًا ضد من يشكو منه”.

وكانت العديد من الأندية عبرت عن استيائها من الأداء التحكيمي للحكام سواء كانوا سعوديين وأجانب، آخرها الاعتراض على أداء الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس في مباراة الأزرق والاتحاد أول أمس الثلاثاء في الجولة الـ12 من دوري المحترفين.

ركلة جزاء غير صحيحة:

وكان الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان ذكر أن الحكم البرازيلي كلاوس أخطأ في احتساب ركلة جزاء لـ الزعيم في مباراة الاتحاد، وهي الركلة التي نفذها سالم الدوسري وسجل منها هدف الهلال الأول بالدقيقة الـ15.