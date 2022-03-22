أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، حرص الإمارات على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها.

اتصال مع رئيس أذربيجان:

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلهام علييف رئيس أذربيجان، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات والعمل المشترك من أجل تنميتها والارتقاء بها خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والطاقة وغيرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وضع سوق الطاقة:

كما تطرق الاتصال إلى وضع سوق الطاقة العالمي في ضوء أزمة أوكرانيا.