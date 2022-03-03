تطرق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في حديثه مع مجلة أتلانتيك، إلى العلاقة مع قطر ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة.

سنصبح أفضل الأصدقاء

وقال الأمير محمد بن سلمان، في حواره مع مجلة أتلانتيك، ردًا على سؤال مراسل المجلة بشأن العلاقة مع قطر: “إنه شجار بين أفراد العائلة… وبالتأكيد، العائلة تظل عائلة، والأمر مثل شجار بين الأشقاء، مما يعني أنهم حتمًا سيتجاوزونه، وحتمًا سوف نصبح أفضل الأصدقاء، فلدى دول مجلس التعاون الخليجي نفس النظام، ولدينا نفس الآراء السياسية بنسبة 90% على ما أعتقد، ونواجه نفس المخاطر الأمنية، ونفس التحديات والفرص الاقتصادية، ولدينا كذلك نفس المجتمع والنسيج الاجتماعي”.

عملنا معًا سيضمن أمننا

وأضاف ولي العهد “لذا نحن كلنا كدول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة واحدة، وهذا ما دفعنا لتأسيس مجلس التعاون والعمل معًا؛ لأن عملنا معًا سيضمن أمننا، ويضمن نجاح خطتنا الاقتصادية، وسيُظهر أن أجندتنا السياسية يمكنها أن تنجح أيضًا، ومن المؤكد أن هناك بضعة اختلافات، لكن دورنا يتمثل في تعزيز المصالح، وحل الاختلافات.

لقد تجاوزنا الأمر

وتابع ولي العهد “لا أرغب في الحديث عن أشياء سلبية، لقد تجاوزنا الأمر، واليوم باتت لدينا علاقات رائعة ومذهلة مع قطر، والشيخ تميم شخص رائع، وقائد رائع، وكذلك الحال لبقية قادة دول الخليج، وهدفنا وتركيزنا منصبّ على كيفية بناء مستقبل رائع، فهم قريبون منا جدًّا الآن، وأصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ.